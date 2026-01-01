Myriam Sylla e Alessia Orro pronte per tornare in campo | da dove si riparte dopo le feste natalizie?

Myriam Sylla e Alessia Orro si preparano a riprendere l’attività agonistica dopo le festività natalizie. Entrambe si apprestano a disputare i primi incontri del 2026, segnando così l’inizio di un nuovo ciclo sportivo. Dopo le feste, le atlete si concentrano sulla ripresa degli allenamenti e sulla preparazione per le sfide che le attendono, con l’obiettivo di mantenere alta la competitività ai massimi livelli.

Alessia Orro e Myriam Sylla hanno festeggiato l’arrivo del nuovo anno e sono pronte per disputare i loro rispettivi incontri d’esordio nel 2026. La Sultanlar Ligi, il massimo campionato turco di volley femminile, è rimasto fermo durante le festività natalizie e dunque le due azzurre non hanno giocato negli ultimi dieci giorni, a differenza di quanto è successo in Italia, dove si sono disputate due giornate di Serie A1 (23 e 26-27 dicembre) e i quarti di finale della Coppa Italia (30 dicembre). Dopo la conclusione del girone d’andata, che ha animato domenica 21 dicembre, si è dato a ppuntamento direttamente a sabato 3 gennaio, quando il campionato ripartirà con la 14ma giornata (la prima del girone di ritorno). 🔗 Leggi su Oasport.it

