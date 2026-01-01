Musica addio a Eddie Tan Tan Thornton | la tromba del reggae britannico

Eddie “Tan Tan” Thornton, celebre trombettista giamaicano, si è spento a Londra all’età di 94 anni. Con una carriera iniziata negli anni Sessanta, ha contribuito in modo significativo alla scena musicale britannica, in particolare nel genere reggae. La sua musica ha influenzato generazioni e il suo nome rimarrà legato a una storia importante nel panorama musicale internazionale.

È morto a Londra all'età di 94 anni Eddie "Tan Tan" Thornton, trombettista giamaicano che ha lasciato un'impronta profonda nella musica britannica dagli anni Sessanta in poi. Musicista trasversale e instancabile, Thornton è stato protagonista tanto della scena rhythm and blues quanto di quella reggae, collaborando con artisti e band che hanno segnato intere epoche. La notizia della scomparsa è stata riportata dal quotidiano londinese The Guardian. Dai Blue Flames ai Beatles. Arrivato nel Regno Unito negli anni Cinquanta, Thornton si affermò rapidamente come uno dei fiati più richiesti della scena londinese.

