La Consob ha imposto una multa alla Juventus e ai suoi ex dirigenti, determinando gli importi da versare e le eventuali possibilità di ricorso. Di seguito, si analizza la situazione attuale e le implicazioni della decisione, offrendo una ricostruzione chiara e precisa di quanto sta accadendo nel contesto delle recenti sanzioni.

Multa Juve e ai suoi ex dirigenti da parte della Consob: quanto dovranno versare e la posizione sul ricorso. Cosa sta accadendo. Si chiude un altro capitolo della lunga e complessa vicenda giudiziaria-amministrativa che ha coinvolto la Juventus negli ultimi anni. La Consob ha definito il procedimento sanzionatorio avviato nei confronti del club bianconero e di alcuni suoi ex dirigenti, nell’ambito delle presunte violazioni legate al noto caso delle plusvalenze e delle manovre stipendi. La decisione finale dell’Autorità, arrivata in queste ore, è meno severa rispetto alle previsioni della vigilia, ma non per questo priva di conseguenze e strascichi legali. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Multa Juve e ai suoi ex dirigenti dalla Consob: quanto dovranno pagare e la posizione sul possibile ricorso. La ricostruzione di quanto sta accadendo

Leggi anche: Il governo cambia la tassa sulle banche in Manovra: quanto dovranno pagare

Leggi anche: Cambia la tassa sui Paperoni, quanto dovranno pagare i super ricchi in Italia dopo la Manovra 2026

Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Juve, dalla Consob multa di 190mila euro per la società e 310mila euro ai dirigenti. Il club farà ricorso; Juve, dalla Consob multa da 190.000 euro al club e 310.000 agli ex dirigenti. Farà ricorso.

Juventus, Chiellini: “Riceveremo una multa per il Fair Play Finanziario. Ci sarà un nuovo Settlement Agreement” - Giorgio Chiellini, Director of Football Strategy della Juventus, è intervenuto in occasione del Football Business Forum organizzato da SDA Bocconi. gianlucadimarzio.com

Juve, dalla Consob multa da 190.000 euro al club e 310.000 agli ex dirigenti. Farà ricorso x.com

Il tecnico giallorosso seguirà dalla tribuna le gare contro la Juventus e la Roma dopo la decisione del giudice sportivo. Momenti concitati dopo il vantaggio del Como viziato da un possibile fallo. Multa di 8 mila euro per il lancio di petardi e fumogeni da parte d - facebook.com facebook