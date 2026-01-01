L'Inter continua a monitorare il mercato difensivo in vista della sessione di gennaio. Tra i profili seguiti dalla società, spicca un giovane talento che potrebbe rafforzare la linea arretrata. Questo intervento mira a migliorare l'organizzazione difensiva e a garantire maggiore solidità alla squadra. Ecco gli aggiornamenti sulle strategie nerazzurre e sui potenziali innesti che potrebbero arrivare a breve.

La strategia dei nerazzurri per gennaio. La sessione invernale di calciomercato non servirà solo a tappare le falle immediate, ma anche a costruire le solide fondamenta della difesa del futuro. L' Inter ha delineato un piano strategico molto chiaro: l'obiettivo è regalare a Cristian Chivu un difensore centrale di prospettiva, capace di integrarsi gradualmente nelle rotazioni per poi essere pronto a esplodere definitivamente nella prossima stagione.

Muharemovic Inter, caccia al colpo in difesa: c'è un altro pupillo che non va dimenticato!

