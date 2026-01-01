Mtv chiude i canali musicali finisce un’era della tv

MTV ha deciso di chiudere i suoi canali musicali, segnando la fine di un’epoca per la televisione dedicata alla musica. Questa scelta rappresenta un cambiamento importante nel panorama mediatico, riflettendo l’evoluzione dei contenuti e delle piattaforme di intrattenimento. La chiusura di MTV musicale apre una nuova fase, lasciando un’eredità significativa nel mondo dello spettacolo e dei media italiani.

(Adnkronos) – MTV si spegne. La tv musicale, che ha segnato un'epoca anche in Italia, non c'è (quasi) più. Il network, con la conclusione del 2025, ha chiuso diversi canali ponendo fine alla programmazione di musica per 24 ore al giorno. La fine di un'era, cancellata dai nuovi sistemi di fruizione della musica: la tv.

