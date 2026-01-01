Mostra d’Oltremare il 2025 chiude con più di 2 milioni di presenze

La Mostra d’Oltremare di Napoli si conferma nel 2025 come una delle principali location per eventi, fiere e congressi. Con oltre 2 milioni di presenze, il centro espositivo continua a rappresentare un punto di riferimento per il settore, rafforzando il suo ruolo di spazio versatile e accogliente per attività di varia natura. Il trend positivo degli ultimi anni testimonia l’importanza e la crescita di questa struttura nel panorama degli eventi nazionali.

La Mostra d’Oltremare di Napoli si aggiudica anche per il 2025 il riconoscimento di location ideale per fiere, grandi eventi, congressi, convegni e attività per il tempo libero, confermando il trend positivo di presenze dell’ultimo triennio e chiudendo l’anno con oltre 2 milioni di visitatori. Negli ultimi anni la MdO ha riconquistato un ruolo centrale per la città di Napoli, diventando un punto di riferimento per migliaia di aziende che puntano alla promozione di prodotti e servizi di eccellenza. Nel 2025 ad occupare gli spazi esterni e i padiglioni sono stati circa 5.700 espositori fieristici che hanno segnato 620 mila presenze. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

