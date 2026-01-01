Mosorrofa riscopre la tradizione e c' è l' idea di un presepe in ogni rione
A Mosorrofa, il Natale si arricchisce di tradizione con quattro allestimenti della Natività, valorizzando l’artigianato locale. Con l’inizio del 2026, si apre un nuovo progetto volto a creare un presepe in ogni rione, rafforzando il senso di comunità e conservando le radici culturali del paese. Questa iniziativa rappresenta un modo semplice e autentico per riscoprire la bellezza delle tradizioni natalizie.
In questo Natale la tradizione presepiale è stata valorizzata a Mosorrofa con quattro diversi allestimenti della scena della Natività e l'anno 2026 appena iniziato porta già una novità, il progetto di realizzare un presepe per ogni rione.Lo spiega Pasquale Andidero, presidente del comitato di. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it
Reggio Calabria, si perpetua a Mosorrofa l'antica tradizione dei presepi - Anche quest’anno, pur se in tono minore, l’antica tradizione dei presepi a Mosorrofa, frazione di Reggio Calabria, si è perpetuata. msn.com
