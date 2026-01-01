Monza corpi estranei nei pandori | richiamati i prodotti avviata un' inchiesta

A Monza è stato avviato un richiamo di pandori a causa della presenza di corpi estranei, provenienti da pezzi di stampi. La contaminazione rappresenta un rischio per la salute, potenzialmente causando lesioni alla gola, agli organi digestivi o, in casi gravi, soffocamento. È in corso un’indagine per accertare le cause e garantire la sicurezza dei consumatori.

Monza, 1 gennaio 2026 – Pezzi di stampi nei pandori. Se ingeriti, potrebbero anche lesionare la gola e gli organi dell'apparato digerente, o, peggio, provocare la morte per soffocamento. Per questo i pandori, prodotti in uno stabilimento della Brianza, verranno richiamati e ritirati il più in fretta possibile dal mercato. Su quanto accaduto verrà inoltre avviata un'inchiesta giudiziaria. L'ispezione. Gli ispettori della struttura di Sicurezza alimentare dell'Ats della Brianza hanno compiuto un'ispezione all'interno di uno stabilimento di produzione di pandori e prodotti dolciari in provincia di Monza.

