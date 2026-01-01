Montalto un nuovo mezzo per i ragazzi disabili del Centro Maratonda

Il Comune di Montalto di Castro ha consegnato alla Fondazione Solidarietà e Cultura un nuovo bus destinato al trasporto dei ragazzi del Centro Maratonda. Questo intervento mira a migliorare la mobilità e l’autonomia dei giovani disabili coinvolti nel centro socio-riabilitativo, garantendo servizi più efficienti e sicuri. La consegna rappresenta un passo importante per sostenere le attività del centro e promuovere l’inclusione sociale.

Montalto di Castro, 1° gennaio 2026 – Il Comune di Montalto di Castro ha consegnato alla Fondazione Solidarietà e Cultura un secondo nuovo bus dedicato al trasporto dei ragazzi del centro socio-riabilitativo Maratonda. Con questa consegna si completa il rinnovo totale del parco mezzi a disposizione della Fondazione. "Questa consegna – spiega Marco Fedele, assessore con delega all'Urbanistica e alle Partecipate – rappresenta il completamento di un percorso importante. Grazie a una misura compensativa legata agli impianti fotovoltaici e alla collaborazione con la società Quersolare, siamo riusciti a sostituire integralmente i mezzi della Fondazione Solidarietà e Cultura, che in precedenza presentavano diverse criticità.

