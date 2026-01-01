Il 3 gennaio 2026 alle ore 17:00 si svolge il match tra Monaco e Lione, primo sabato di incontri in Ligue 1. La sfida vede il Monaco di Pocognoli affrontare il Lione di Fonseca, offrendo agli appassionati un’occasione per analizzare formazioni, quote e pronostici. Un appuntamento importante per gli amanti del calcio francese, con molte variabili da valutare prima di formulare previsioni sulla partita.

Si apre il primo sabato di gare in Ligue1 con il Monaco di Pocognoli ad affrontare il Lione di Fonseca. Gli asemists tra le grandi del torneo sono quella che se la passa peggio; sono già 7 le sconfitte in stagione di cui 5 fuori casa, un bilancio per cui ha già pagato Huetter e con il suo successore che non è in grado di risalire . InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

© Infobetting.com - Monaco-Lione (sabato 03 gennaio 2026 ore 17:00): formazioni, quote, pronostici

Ligue 1, Lione e Tolosa subito corsare. Il Monaco cala il tris - Dopo la sconfitta all'esordio del Marsiglia di Roberto De Zerbi contro il Rennes, sabato di campionato in Ligue 1 e ancora nessun pareggio. corrieredellosport.it

