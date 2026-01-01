Modena Prete accoltellato alla gola | Non è una rapina chi è la belva

A Modena, martedì mattina, don Rodrigo Grajales Gaviria, prete colombiano di 45 anni e cappellano della comunità latinoamericana dal 2021, è stato ferito gravemente alla gola in via Ganaceto. La polizia ha chiarito che l’aggressione non è avvenuta per una rapina. La vicenda ha suscitato attenzione nella comunità locale, che si interroga sulle motivazioni e sul responsabile di questo gesto.

A Modena, martedì mattina, don Rodrigo Grajales Gaviria, prete colombiano di 45 anni e cappellano della comunità cattolica latinoamericana dal 2021, è stato accoltellato alla gola in via Ganaceto, nel centro storico. L'aggressione è avvenuta in pieno giorno in una zona frequentata. Il sacerdote è stato immediatamente soccorso dal 118 e sottoposto a intervento chirurgico: non è in pericolo di vita ed è già fuori pericolo. Dopo il risveglio, ha collaborato a lungo con i carabinieri, fornendo elementi utili alle indagini. Il suo morale è buono: scherza, ringrazia per le preghiere e saluta tutti, come riferito dall'arcidiocesi di Modena-Nonantola.

