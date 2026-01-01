Mo | morto suicida soldato Idf è il 22esimo a togliersi la vita nel 2025

Un soldato delle forze di difesa israeliane si è suicidato nel sud del paese, portando a 22 il numero di soldati in servizio attivo deceduti per questa causa nel 2025. La notizia evidenzia una problematica crescente all’interno delle forze armate israeliane, richiedendo attenzione e analisi approfondite.

Tel Aviv, 1 gen. (Adnkronos) - Un soldato del corpo del genio da combattimento delle Idf si è suicidato ieri nel sud di Israele, diventando il 22esimo soldato in servizio attivo delle Idf ad essersi tolto la vita nel 2025. Nel 2025, il numero di suicidi tra i militari israeliani ha raggiunto il livello più alto degli ultimi 15 anni, inferiore solo a quello del 2010, quando 28 soldati si tolsero la vita. Secondo i dati forniti dalle Idf, 12 dei soldati morti per suicidio nel 2025 erano coscritti, nove riservisti e uno era un soldato di carriera. Dodici erano combattenti, cinque erano in supporto al combattimento e altri cinque erano in posizioni non di combattimento. 🔗 Leggi su Iltempo.it

