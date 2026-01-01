Mo | Israele impedisce accesso a Gaza a 37 organizzazioni internazionali

Israele ha vietato l’accesso a Gaza a 37 organizzazioni internazionali, in conformità con una nuova normativa che richiede l’elenco dei dipendenti. La misura mira a regolamentare le attività nel territorio e garantire la sicurezza, limitando temporaneamente l’ingresso di alcune organizzazioni. Questa decisione si inserisce in un contesto di tensioni e controlli rafforzati nella regione.

Tel Aviv, 1 gen. (Adnkronos) - Israele ha approvato il divieto di accesso alla Striscia di Gaza per 37 organizzazioni internazionali che non avrebbero fornito gli elenchi dei propri dipendenti, come richiesto da una nuova normativa. Secondo il Ministero per gli Affari della Diaspora e la Lotta contro l'Antisemitismo, "le licenze saranno sospese per le organizzazioni che non hanno rispettato gli standard di sicurezza richiesti". 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Mo: Israele impedisce accesso a Gaza a 37 organizzazioni internazionali Leggi anche: Gaza senza aiuti: Israele revoca le licenze a 37 organizzazioni umanitarie Leggi anche: Israele proroga ancora il divieto d’accesso dei giornalisti internazionali a Gaza La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online. Mo: Piccolotti (Avs), 'giornalisti trattenuti da Israele gravissimo attacco libertà stampa' - "Il ministro Tajani raccolga l'appello di Carlo Bartoli, presidente dell'Ordine dei giornalisti, e intervenga sul Governo israeliano affinché si consenta immediatamente ai ... iltempo.it Mo: Israele, '98 palestinesi morti in carcere da ottobre 2023', ong 'sono molti di più' - Tuttavia, il bilancio reale dei decessi fra i detenuti è ... iltempo.it #Israele impedisce al vicepresidente #Palestina di partecipare alla Messa di Natale a #Betlemme x.com Mentre a Gaza Israele continua a violare l’accordo di cessate il fuoco (875 volte in poco più di due mesi) e impedisce l’entrata di 2/3 degli aiuti umanitari, mentre in Cisgiordania si intensificano gli attacchi dei coloni e si moltiplicano i piani di annessione da par - facebook.com facebook

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.