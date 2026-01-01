Miserabili mille volte portaseccia lanciafiamme mezze pippe wurstel a colazione | 10 anni di frasi iconiche di Vincenzo De Luca | Il videoblob

In questo articolo esploriamo dieci anni di frasi memorabili di Vincenzo De Luca, spesso riprese e reinterpretate dal comico Maurizio Crozza. Tra espressioni forti e immagini suggestive, queste parole hanno segnato il panorama politico e mediatico, riflettendo uno stile diretto e spesso controverso. Un’analisi che ne mette in luce il ruolo nel discorso pubblico, senza commenti o giudizi, ma con un’attenzione alla loro risonanza culturale.

"Chi non è con me è contro di me". È scritto nel Vangelo secondo Luca, ma da oltre un decennio quella formula sembra vivere una seconda giovinezza nel Vangelo secondo De Luca, fatto non di parabole ma di frasi iconiche, magistralmente rimaneggiate e rilanciate da Maurizio Crozza. Il videoblob che ne ripercorre il decennio alla guida della Campania è una sorta di antologia orale del potere: non un semplice repertorio di invettive, ma il racconto di come un linguaggio diventi identità politica. Vincenzo De Luca ha costruito il proprio profilo pubblico attraverso una parola iperbolica, muscolare, spesso brutale, capace di oscillare tra cultura alta, trivio, catilinarie e lessemi campani.

