Milanoil primo nato del 2026 è Filippo

Il 2026 a Milano si è aperto con le prime nascite all'Ospedale dei Bambini Vittore Buzzi e all'Ospedale Macedonio Melloni, entrambi parte dell'ASST Fatebenefratelli Sacco. Il primo nato dell'anno è Filippo, simbolo di un nuovo inizio per la città. Questi avvenimenti testimoniano l'importanza dei presidi ospedalieri milanesi nel garantire assistenza e supporto alle famiglie durante i momenti più significativi.

2.00 Il 2026 milanese si è aperto con le prime nascite all'Ospedale dei Bambini Vittore Buzzi e all'Ospedale Macedonio Melloni, presidi dell'ASST Fatebenefratelli Sacco e punti di riferimento per l'assistenza alla nascita sul territorio milanese. Fiocco azzurro al Buzzi dove,alle 00.01 è nato il piccolo Filippo,2780 grammi e si aggiudica il primato di primo milanese nato nel 2026. Al Melloni, alle 00.10 ha visto la luce Isabella. Entrambi i neonati e le loro mamme sono in buone condizioni di salute. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

Leggi anche: Milano Cortina 2026, il viaggio della fiamma: Jasmine Paolini, Filippo Ganna e tutti gli altri tedofori fino al 6 febbraio

Leggi anche: LIVE Chieri-Milano, 0-0 A1 volley femminile 2026 in DIRETTA: fasi finali del primo set

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

Primo nato nel 2026, chi è e come si chiama/ Ritorna la sfida tra nascituri del primo giorno dell’anno - Primo nato nel 2026, chi è il "vincitore" della sfida che si ripete tutti gli anni: come si chiama e in quale ospedale è stato partorito ... ilsussidiario.net