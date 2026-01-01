Milano Filippo batte tutti | è il primo nato del 2026

A Milano, il primo bambino nato nel 2026 è Filippo, arrivato all’ospedale Buzzi un minuto dopo la mezzanotte. Questa nascita segna l’inizio dell’anno e rappresenta un momento di speranza e rinnovamento per la città. Filippo è il primo nato in città nel nuovo anno, simbolo di continuità e nuovi inizi.

(Adnkronos) – Filippo è il primo bambino a nascere a Milano nel 2026: il parto è avvenuto all'ospedale Buzzi un minuto dopo la mezzanotte. Il pargolo pesa 2780 grammi. Non si è fatta attendere la risposta in rosa: dieci minuti dopo la mezzanotte all'ospedale Macedonio Melloni ha visto la luce Isabella. Entrambi i neonati e . Nessun post correlato. 🔗 Leggi su Webmagazine24.itImmagine generica

