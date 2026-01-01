milano e la sfida 2026

Milano si prepara ad affrontare una sfida importante con le Olimpiadi del 2026, a soli 30 giorni dall'inizio dei giochi. Il lavoro intenso e l’impegno della città sono finalizzati a garantire il successo di un evento che rappresenta un momento di rilancio e di visibilità internazionale. La preparazione richiede attenzione ai dettagli e collaborazione tra tutti gli attori coinvolti, per fare di questa occasione un punto di svolta per Milano.

Il 2026 non è e non può essere un anno come tanti per Milano: alle Olimpiadi mancano 30 giorni abbondanti e di lavoro frenetico per completare tutto o quasi, poi via a qualche settimana intensa di sport ed eventi che faranno della città una sorta di ombelico del mondo. Il vero gioco però si farà duro dopo, quando spenti i riflettori rimarrà l’ eredità di Milano-Cortina 2026 fatta anche e soprattutto di strutture (più di una da completare) e investimenti. Bisognerà essere lungimiranti e capaci di costruire su quel lascito una fortuna per il futuro, come fece Torino nel 2006 liberandosi del peso opprimente della Fiat e di una ottocentesca retorica sabauda. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

