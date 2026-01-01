Milan su Boniface avevi ragione | il nigeriano deve operarsi

Milan, su Boniface avevi ragione: il nigeriano deve sottoporsi a intervento chirurgico. In un mercato in continua evoluzione, le notizie che riguardano infortuni e operazioni mediche spesso assumono un’importanza maggiore rispetto alle trattative concluse. È fondamentale seguire con attenzione gli sviluppi per comprendere l’impatto sulle squadre e sui calciatori.

Nel frenetico incessare del calciomercato, talvolta le operazioni che non si concludono fanno più rumore di quelle ufficializzate. Ne sanno qualcosa in casa Milan, le cui cronache di mercato degli ultimi anni sono state spesso associate alle parole “beffa” e “rimpianto”, ma quando è il corso del tempo a legittimare le valutazioni rossonere, bisogna riconoscerlo. Boniface e quelle visite non superate. È il caso di Victor Boniface, l’attaccante nigeriano che la scorsa estate è stato a un passo dal vestire la maglia del Diavolo. La storia è nota: Milan e Bayer Leverkusen raggiungono un’intesa sulla base di un prestito oneroso con diritto di riscatto fissato a 30 milioni di euro, ma il trasferimento salta clamorosamente dopo le visite mediche del giocatore. 🔗 Leggi su Milanzone.it

