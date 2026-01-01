Milan pericolo scampato | Boniface ginocchio ko e rischio operazione dietro l’angolo

Victor Boniface, attaccante nigeriano del 2000, rischia di chiudere anticipatamente la stagione a causa di un infortunio al ginocchio. Dopo aver dovuto rinunciare alla possibilità di unirsi al Milan in estate, il giocatore del Werder Brema potrebbe dover affrontare un intervento chirurgico. La situazione evidenzia la delicatezza degli infortuni muscolari e le implicazioni per il suo percorso sportivo.

Pagina 1 | Milan, blitz di Tare: come si è arrivati all'accordo totale per Boniface - È lui, alla fine, tra Hojlund e Vlahovic, il prescelto per vestire la maglia numero 9 rossonera. corrieredellosport.it

Milan, interrotta la trattativa per Boniface. Beltran dice no al CSKA: la raffica di mercato delle 18 - Simon Rolfes, direttore tecnico del Bayer Leverkusen, interpellato dalla Bild, ha chiuso la porta alla possibilità che il Milan possa prendere, Victor Boniface: "Quando tornerà, la questione Milan ... tuttomercatoweb.com

