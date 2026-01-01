Milan Pellegatti | Non mi risulta che Nkunku voglia andare via Difesa? Devo verificare un nome

Carlo Pellegatti, giornalista sportivo e appassionato tifoso del Milan, ha commentato sulla possibile cessione di Christopher Nkunku al Fenerbahçe. Secondo le sue parole, non gli risulta che il calciatore francese voglia lasciare il club meneghino. Pellegatti ha inoltre menzionato la necessità di verificare un nome per quanto riguarda la posizione difensiva. La situazione resta da monitorare nei prossimi giorni di mercato.

Carlo Pellegatti, giornalista sportivo e tifoso del Milan, ha parlato - in un video pubblicato sul suo canale ufficiale su 'YouTube' - della possibile cessione dell'attaccante francese Christopher Nkunku al Fenerbahçe in questo calciomercato. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

