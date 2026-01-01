Milan Pellegatti | Non mi risulta che Nkunku voglia andare via Difesa? Devo verificare un nome

Carlo Pellegatti, giornalista sportivo e appassionato tifoso del Milan, ha commentato sulla possibile cessione di Christopher Nkunku al Fenerbahçe. Secondo le sue parole, non gli risulta che il calciatore francese voglia lasciare il club meneghino. Pellegatti ha inoltre menzionato la necessità di verificare un nome per quanto riguarda la posizione difensiva. La situazione resta da monitorare nei prossimi giorni di mercato.

Carlo Pellegatti, giornalista sportivo e tifoso del Milan, ha parlato - in un video pubblicato sul suo canale ufficiale su 'YouTube' - della possibile cessione dell'attaccante francese Christopher Nkunku al Fenerbahçe in questo calciomercato. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Milan, Pellegatti: “Non mi risulta che Nkunku voglia andare via. Difesa? Devo verificare un nome” Leggi anche: Romano: “Difesa, Milan su Süle? Il nome è circolato: vi dico cosa mi risulta” Leggi anche: Pellegatti: “Un nome possibile per l’attacco. Il Milan cercherà di vendere Gimenez? Mi dicono …” La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento. Pellegatti non si fida del Verona: Per il Milan sarà partita complicatissima! Firmo per questo risultato; Pellegatti sul mercato del Milan: “Loftus-Cheek e Nkunku sono sul mercato? La sensazione …”. Pellegatti critico: “Stanco di sentire ‘se arriva l’offerta va via’. Ho un nuovo nome in difesa da verificare” - Carlo Pellegatti, giornalista, nel suo canale YouTube, ha commentato le voci inerenti alla possibile cessione di Nkunku, ritenendosi non soddisfatto della fretta del Milan di vendere i ... milannews.it

Pellegatti ammette: "Davanti siamo leggeri, Nkunku è ancora nel suo loop di crisi, Pulisic ultimamente non al top" - Carlo Pellegatti, noto giornalista rossonero è intervenuto così sul proprio canale Youtube in merito agli ultimi temi legati dal Milan. milannews.it

Pellegatti analizza la situazione del Milan. Dal mercato su Nkunku e Loftus-Cheek… Segui gli aggiornamenti - Segui gli aggiornamenti Il mercato invernale del Milan si preannuncia infuocato, con una strategia che mira a bilanci ... milannews24.com

Pellegatti critico: “Stanco di sentire ‘se arriva l’offerta va via’. Ho un nuovo nome in difesa”

«Non si può fare sempre i fenomeni»: il giornalista risponde alle critiche sul gioco e ricorda la storia a chi attacca il tecnico. https://www.milannews24.com/pellegatti-allegri-milan-serie-a-parole/ #Milan #Allegri #Pellegatti #SerieA - facebook.com facebook

#Milan, #Pellegatti su #Maignan: "Sono preoccupato e non sono contento". Ecco il motivo #SempreMilan x.com

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.