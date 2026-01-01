Il mercato del Milan nel settore offensivo si sta delineando con chiarezza, puntando su un attaccante principale. Questa decisione ha definito le priorità del club, anche se l’attenzione verso altre opzioni resta attiva. La concorrenza e le dinamiche di mercato continuano a influenzare le valutazioni, mentre il club mantiene un approccio attento e mirato nel monitorare le possibilità di rafforzamento.

Il mercato del Milan, almeno sul fronte offensivo, ha già preso una direzione precisa. La scelta di mettere al centro del progetto l’attaccante individuato come titolare ha chiarito le priorità, ma non ha spento del tutto il lavoro di osservazione. A Milanello si continua a monitorare il panorama europeo, soprattutto quando emergono profili giovani e strutturati. Il problema, però, è un altro: il tempo e la concorrenza. Ed è qui che entra in scena il nome di Sidiki Cherif, talento dell’ Angers che nelle ultime settimane è finito sui taccuini di diversi club, non solo italiani. Il Milan osserva, ma non affonda. 🔗 Leggi su Milanzone.it

© Milanzone.it - Milan, Cherif resta un’idea: concorrenza avanti e pista che si raffredda

Leggi anche: Nuovo DS Juve, Ottolini resta in pole: la pista straniera si raffredda, decisione attesa nelle prossime settimane

Leggi anche: Giuntoli-Fiorentina, pista che si raffredda: nessun contatto in corso

Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento.

Il Milan pensa a Cherif: chi è l'attaccante seguito dai rossoneri - Il Milan resta attento al mercato in entrata e sta valutando diversi nomi in vista della sessione di gennaio. tag24.it