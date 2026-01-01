Milan Cherif resta un’idea | concorrenza avanti e pista che si raffredda
Il mercato del Milan nel settore offensivo si sta delineando con chiarezza, puntando su un attaccante principale. Questa decisione ha definito le priorità del club, anche se l’attenzione verso altre opzioni resta attiva. La concorrenza e le dinamiche di mercato continuano a influenzare le valutazioni, mentre il club mantiene un approccio attento e mirato nel monitorare le possibilità di rafforzamento.
Il mercato del Milan, almeno sul fronte offensivo, ha già preso una direzione precisa. La scelta di mettere al centro del progetto l’attaccante individuato come titolare ha chiarito le priorità, ma non ha spento del tutto il lavoro di osservazione. A Milanello si continua a monitorare il panorama europeo, soprattutto quando emergono profili giovani e strutturati. Il problema, però, è un altro: il tempo e la concorrenza. Ed è qui che entra in scena il nome di Sidiki Cherif, talento dell’ Angers che nelle ultime settimane è finito sui taccuini di diversi club, non solo italiani. Il Milan osserva, ma non affonda. 🔗 Leggi su Milanzone.it
Leggi anche: Nuovo DS Juve, Ottolini resta in pole: la pista straniera si raffredda, decisione attesa nelle prossime settimane
Leggi anche: Giuntoli-Fiorentina, pista che si raffredda: nessun contatto in corso
Il Milan pensa a Cherif: chi è l'attaccante seguito dai rossoneri - Il Milan resta attento al mercato in entrata e sta valutando diversi nomi in vista della sessione di gennaio. tag24.it
Per un eventuale post Nkunku il Milan valuta anche il classe 2006 Cherif - Considerando il fatto che Fullkrug è stato preso per sopperire all'assenza di Santiago Gimenez, ... milannews.it
Milan, un altro attaccante per Allegri? Primi contatti per Sidiki Cherif - Dopo Fullkrug, i rossoneri starebbero pensando anche ad un altro attaccante: avviati i primi contatti per Sidiki Cherif ... milanlive.it
#Cherif il futuro dell'attacco del #Milan Ecco le novità di #calciomercato da Romano e Moretto #SempreMilan x.com
Se Nkunku dovesse davvero salutare per andare in Turchia o tornare in Francia, il Milan sembra intenzionato a puntare su questo profilo "alla Moncada": giovane, esplosivo e con margini di miglioramento enormi. FOCUS MERCATO: CHI È SIDIKI CHERIF - facebook.com facebook
La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.