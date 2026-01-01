Migliaia di persone per il concerto di Capodanno al Circo Massimo Gualtieri | È andata alla grande

Il concerto di Capodanno al Circo Massimo ha registrato una grande partecipazione, con migliaia di persone presenti per ascoltare artisti come Alessandra Amoroso, Fabri Fibra e Tananai. L’evento ha rappresentato un momento di aggregazione e musica, confermando l’importanza di questo appuntamento annuale. Gualtieri ha commentato con soddisfazione il successo dell’evento, sottolineando l’atmosfera positiva e il coinvolgimento del pubblico.

Migliaia di persone hanno assistito al concerto di fine anno al Circo Massimo, con protagonisti artisti come Alessandra Amoroso, Fabri Fibra e Tananai.

Capodanno Firenze, in migliaia in piazza Santa Croce - Grande successo per il primo Capodanno organizzato da Sky, condotto da Leo Di Bello con Paola Iezzi grande ospite della serata. tg24.sky.it

La riscossa delle piazze: migliaia ai concerti di Capodanno in Toscana. Benvenuto 2026 - Pienone a Pisa, Siena e Firenze, tre delle principali città che proponevano artisti di primo piano. lanazione.it

Migliaia di persone si sono riunite a Times Square, New York, per i tradizionali festeggiamenti di Capodanno. Nell'iconica piazza, il conto alla rovescia per l'arrivo del 2026.

Migliaia di persone festeggiano il Capodanno 2026 nell'area del Bundaran Hotel Indonesia, a Giacarta, tra musica, fuochi d'artificio e uno spettacolo di droni.

