Migliaia di persone hanno salutato l' arrivo del 2026 con il concerto di Gianna Nannini FOTO-VIDEO

Lo scorso 31 dicembre, migliaia di persone hanno partecipato al concerto di Gianna Nannini per salutare l’arrivo del 2026. L'evento si è svolto in un’area appositamente allestita, offrendo un'occasione di condivisione e festa per molti appassionati. Un momento di musica e aggregazione che ha segnato l’inizio del nuovo anno in modo semplice e partecipato.

Sono state diverse migliaia le persone che hanno deciso di dare il benvenuto al nuovo anno, il 2026, con il concerto di Gianna Nannini sul palco allestito nell'area di risulta.La cantautrice toscana ha deliziato il pubblico con tutti i suoi grandi successi.Un paio di ore di musica nell'attesa di.

Iglesias, piazza gremita per il concerto di Mannarino - Migliaia di persone hanno gremito la piazza Quintino Sella per assistere al concerto dell’artista romano. msn.com

Capodanno Rai, Catanzaro regge l’impatto: migliaia di persone e nessuna criticità - Una macchina organizzativa complessa, coordinata dalla Questura, ha assicurato lo svolgimento della manifestazione in un clima di serenità, grazie a controlli efficaci, presenza capillare delle forze ... msn.com

Capodanno Rai, Catanzaro regge l’impatto: migliaia di persone e nessuna criticità https://gazzettadelsud.it/p=2150608 - facebook.com facebook

Migliaia di persone festeggiano il #Capodanno 2026 nell'area del Bundaran Hotel #Indonesia, a #Giacarta, tra musica, fuochi d'artificio e uno spettacolo di droni. x.com

