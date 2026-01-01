Meteore Milan | che fine ha fatto Dest? I suoi numeri al PSV

Sergino Dest, ex talento del Milan, ha affrontato una fase difficile nel suo percorso. Dopo una partenza promettente, la sua avventura rossonera si è conclusa, ma al PSV ha trovato nuove opportunità. Nonostante un grave infortunio, Dest è riuscito a rimettersi in carreggiata, dimostrando di poter ancora esprimere il suo potenziale. Analizziamo i suoi numeri e il suo stato attuale al club olandese.

Sergino Dest è stata una scommessa persa, ma al PSV è riuscito a ritrovarsi nonostante un grave infortunio. Ecco i numeri della sua stagione in Olanda. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

