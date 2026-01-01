Meteo Napoli Capodanno 2026 al gelo | temperature rigide e vento freddo sul Golfo
Le previsioni meteo per Napoli a Capodanno 2026 indicano temperature molto basse, con circa 1°C a mezzanotte, a causa di un’ondata di aria fredda di origine russa. Il clima si presenta secco, ma caratterizzato da vento pungente che rende la serata particolarmente fredda sul Golfo. È consigliabile prepararsi adeguatamente per affrontare le basse temperature e il vento intenso durante il passaggio al nuovo anno.
Secondo le ultime previsioni meteo Napoli, il nuovo anno si apre con un’irruzione di aria fredda di origine russa: nel capoluogo campano appena 1°C a mezzanotte, clima secco ma pungente. Meteo Napoli Il 2026 inizia con il freddo anche a Napoli. Secondo le previsioni meteo di oggi, giovedì 1 gennaio, la città e gran . 🔗 Leggi su 2anews.it
