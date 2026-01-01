Meteo Mario Giuliacci lancia l' allarme per l' Epifania | Aria gelida e neve

Secondo le previsioni di Mario Giuliacci, l’Epifania sarà influenzata da aria gelida che potrebbe portare neve anche a quote basse. Il nuovo anno si apre con un clima più freddo, segnato da irruzioni di aria artica. È importante monitorare gli aggiornamenti meteo per affrontare eventuali condizioni avverse durante le festività e i primi giorni di gennaio.

L'avvio del nuovo anno si preannuncia dinamico sul fronte meteorologico, con l'arrivo di nuove irruzioni di aria fredda capaci di riportare la neve anche a quote relativamente basse. Come scrive il colonnello Mario Giuliacci nel suo sito meteogiuliacci.it, gli ultimi aggiornamenti dei modelli previsionali delineano uno scenario piuttosto chiaro, ma con una tempistica leggermente diversa rispetto a quanto ipotizzato nei giorni scorsi. Il primo weekend di gennaio, infatti, non vedrà subito un ritorno deciso dell'inverno: il maltempo interesserà soprattutto le regioni del Centro-Sud, accompagnato da un temporaneo rialzo delle temperature che limiterà le nevicate alle cime più elevate dell'Appennino.

