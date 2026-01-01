Meteo in Umbria a Castelluccio registrati -18 gradi nella notte Attenzione al rischio ghiaccio

Il bollettino meteo della Protezione civile umbra segnala temperature in calo, con minime di -18°C a Castelluccio durante la notte. Si raccomanda attenzione al rischio ghiaccio al mattino e a possibili precipitazioni locali. Le condizioni climatiche dei primi giorni dell’anno suggeriscono prudenza, soprattutto nelle zone più alte e soggette a formazione di ghiaccio. È importante monitorare gli aggiornamenti per una corretta pianificazione delle attività all’aperto.

Temperature in ribasso, ghiaccio al mattino e locali precipitazioni. Il bollettino meteo della Protezione civile umbra non disegna un quadro allettante per i primi giorni dell'anno nuovo.Si comincia oggi, 1° gennaio, con cielo coperto con locali precipitazioni e locali deboli nevicate fino in.

