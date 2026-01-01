Meteo | freddo e gelate sull’Italia a inizio anno poi arrivano le piogge

Per giovedì 1 gennaio, le condizioni meteorologiche in Italia sono caratterizzate da temperature basse e gelate diffuse al mattino, tipiche del periodo invernale. Nel corso della giornata, si prevede un aumento della nuvolosità e il progressivo arrivo di piogge, segnando un cambiamento nel quadro climatico delle ore successive.

Meteo – La situazione meteorologica in Italia per giovedì 1 gennaio mostra condizioni invernali con temperature basse, gelate diffuse al mattino e un progressivo aumento della nuvolosità, secondo le previsioni aggiornate. Nord Italia: gelate mattutine e aumento delle nubi. Al Nord la giornata si apre con tempo prevalentemente soleggiato e temperature molto fredde, con gelate diffuse nelle pianure. Dal pomeriggio la nuvolosità tenderà ad aumentare, in particolare sulle aree liguri con piogge sul Levante. Le temperature massime risultano stabili, con valori compresi tra 4 e 6 gradi. Centro Italia: sole freddo e prime piogge tirreniche.

