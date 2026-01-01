Meta taglia fuori ChatGPT da WhatsApp | scatta il provvedimento d’urgenza dell’Antitrust

L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha adottato un provvedimento d’urgenza contro Meta, che ha integrato ChatGPT su WhatsApp senza adeguate autorizzazioni. Questa decisione mira a tutelare la trasparenza e la concorrenza nel mercato dei servizi di messaggistica e intelligenza artificiale. La presenza di Meta AI sulla piattaforma è ora soggetta a controlli più stringenti, per garantire il rispetto delle normative vigenti.

Apri WhatsApp, cerchi qualcosa, e ti ritrovi davanti l’invito a dialogare con Meta AI. Un assistente virtuale che sbuca nella schermata principale, sempre lì, pronto a rispondere. Sembra un dettaglio, una di quelle funzioni che arrivano con gli aggiornamenti. Ma dietro quella presenza insistente si nasconde una partita ben più grande, che riguarda il futuro dell’intelligenza artificiale, la concorrenza tra colossi tech e il modo in cui milioni di persone accedono ai servizi digitali ogni giorno. L’Autorità garante della concorrenza e del mercato italiana ha imposto a Meta la sospensione immediata di alcune condizioni contrattuali legate a WhatsApp Business. 🔗 Leggi su Screenworld.it © Screenworld.it - Meta taglia fuori ChatGPT da WhatsApp: scatta il provvedimento d’urgenza dell’Antitrust Leggi anche: Meta, altolà dell’Antitrust: Sospenda le condizioni che escludono da WhatsApp i Chatbot AI concorrenti Leggi anche: WhatsApp nel mirino dell’Antitrust, abuso di posizione dominante da parte di Meta Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. ChatGPT costretta ad abbandonare WhatsApp: Meta cambia le regole - OpenAI ha comunicato agli utenti che dal 15 gennaio 2026 il proprio assistente basato su intelligenza artificiale non sarà più accessibile ... hwupgrade.it Antitrust ferma Meta su WhatsApp: stop alle clausole che tagliano fuori i chatbot rivali - L’Autorità italiana contesta condizioni che, dal 15 gennaio 2026, avrebbero escluso i concorrenti: in gioco c’è l’accesso al pi ... lasicilia.it

ChatGPT rimosso da WhatsApp per colpa di Meta - OpenAI si trova costretta a interrompere l'integrazione di ChatGPT su WhatsApp, una decisione che coinvolgerà circa 50 milioni di utenti in tutto il mondo. tomshw.it

Andrea Govoni. Papik · Magic Moments. Che ne pensi Per averlo guarda il link in bio nella sezione “Natale25” e scrivimi in DM https://amzn.to/3MKXChN Meta tag: Iris – Taglia formaggio tipo “Girolle” per taglio orizzontale, ideale per raschiare il formaggio - facebook.com facebook

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.