Messinesi fermati a Catania con 500 kg di fuochi d’artificio | fratelli e parente denunciati

Gli agenti della Polizia di Stato hanno sequestrato oltre 500 chili di fuochi d’artificio a Catania, intercettandoli prima che potessero essere utilizzati. L’operazione ha portato alla denuncia di fratelli e parenti sospettati di averli trasportati, probabilmente in vista dei festeggiamenti di fine anno. L’intervento si inserisce nelle attività di controllo per garantire la sicurezza pubblica durante eventi e ricorrenze.

Oltre 500 chili di fuochi d’artificio sono stati intercettati dagli agenti della Polizia di Stato, probabilmente destinati ai festeggiamenti per l’arrivo del nuovo anno.L’operazione congiunta della squadra volanti e della squadra artificieri della Questura di Catania rientra nei servizi. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

