Messinesi fermati a Catania con 500 kg di fuochi d’artificio | fratelli e parente denunciati

Gli agenti della Polizia di Stato hanno sequestrato oltre 500 chili di fuochi d’artificio a Catania, intercettandoli prima che potessero essere utilizzati. L’operazione ha portato alla denuncia di fratelli e parenti sospettati di averli trasportati, probabilmente in vista dei festeggiamenti di fine anno. L’intervento si inserisce nelle attività di controllo per garantire la sicurezza pubblica durante eventi e ricorrenze.

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.