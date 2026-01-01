Mercosur | P Chigi governo pronto a ok dopo risposte ad agricoltori

Il governo italiano si prepara a dare il via libera all’accordo Mercosur, in attesa delle risposte fornite dagli agricoltori. Dopo aver ricevuto le osservazioni e le valutazioni del settore agricolo, le autorità stanno valutando i prossimi passaggi. La decisione finale sarà presa una volta analizzate tutte le risposte, nel rispetto delle esigenze e delle preoccupazioni degli operatori coinvolti.

Ue-Mercosur: P. Chigi, ok se risposte ad agricoltori, tempi possono essere brevi - "In merito all'accordo sul Mercosur, come gia' dichiarato in Parlamento dal Presidente Meloni e ... ilsole24ore.com

Palazzo Chigi “Su accordo Mercosur Governo pronto dopo risposte ad agricoltori” - Il presidente del Brasile, Luiz Inacio Lula da Silva, aveva riferito in un punto stampa a Brasilia di aver avuto una conversazione con Meloni ... msn.com

#Mercosur, Palazzo Chigi: Italia firma con risposte ad agricoltori x.com

Il direttore dell'associazione guarda a Bruxelles: “Siamo molto preoccupati per i paventati tagli comunitari e per il Mercosur” - facebook.com facebook

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.