Mercosur | P Chigi governo pronto a ok dopo risposte ad agricoltori
Il governo italiano si prepara a dare il via libera all’accordo Mercosur, in attesa delle risposte fornite dagli agricoltori. Dopo aver ricevuto le osservazioni e le valutazioni del settore agricolo, le autorità stanno valutando i prossimi passaggi. La decisione finale sarà presa una volta analizzate tutte le risposte, nel rispetto delle esigenze e delle preoccupazioni degli operatori coinvolti.
