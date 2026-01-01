Mercato Napoli Manna lo scarica | la cessione è imminente

Il mercato del Napoli si avvicina a una svolta con la possibile cessione di Luca Marianucci a Manna. Dopo una prima parte di stagione in ombra, il difensore italiano si appresta a trasferirsi in Serie A, segnando un nuovo capitolo della sua carriera. La trattativa è in fase avanzata e si attende l’ufficialità a breve.

Luca Marianucci è vicino al trasferimento. Dopo una prima parte di stagione passata in ombra, il difensore italiano si prepara a salutare il Napoli per vivere una nuova avventura in Serie A. Il classe 2004 non ha trovato molto spazio sotto la guida di Antonio Conte, e il club partenopeo ha deciso di aprire le porte della cessione, dicendo sì alle avance di un club di massima serie. Marianucci fa le valigie: ad un passo la cessione in prestito. Luca Marianucci è vicino al trasferimento alla Cremonese. Stando ai recenti rumors di mercato, il club grigiorosso è al momento la destinazione più vicina alla fumata bianca per il difensore azzurro. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

