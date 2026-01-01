Mercato Lazio accordo raggiunto per la cessione di Castellanos | il West Ham è pronto ad accoglierlo! I dettagli
La trattativa tra Lazio e West Ham per la cessione di Valentín Castellanos si avvia verso la conclusione. Dopo settimane di negoziazioni, le parti hanno raggiunto un accordo che dovrebbe portare all'addio del calciatore argentino alla società biancoceleste. Nei prossimi giorni saranno comunicati gli ultimi dettagli ufficiali, mentre il West Ham si prepara ad accogliere il nuovo attaccante.
Mercato Lazio, Castellanos lascia la Lazio: intesa totale con il West Ham, ecco tutti gli ultimi dettagli in arrivo La trattativa tra Lazio e West Ham per Valentín Castellanos è ormai alle battute finali. Le due società hanno raggiunto un accordo e sono in corso gli ultimi scambi di documenti necessari per formalizzare l’operazione. Il . 🔗 Leggi su Calcionews24.com
