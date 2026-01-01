Mercato Juventus | gennaio di occasioni Solo la cessione di Miretti può sbloccare questo colpo ad alta spesa La situazione

Nel mercato di gennaio, la Juventus valuta diverse opportunità di investimento, ma le risorse disponibili dipendono principalmente dalla cessione di alcuni giocatori, tra cui Miretti. Solo tramite questa operazione potrebbe essere possibile finalizzare un acquisto di alto livello. La situazione attuale richiede attenzione e pazienza, considerando le dinamiche di mercato e le strategie della società in questa finestra di trasferimenti.

in entrata in uscita. La Juventus affronta il mercato di gennaio all’insegna delle occasioni, condizionata dalla procedura aperta dalla UEFA lo scorso settembre per un potenziale sforamento dei parametri della Football Earning Rule nel triennio 2022-2025. Questa situazione finanziaria impone all’amministratore delegato Damien Comolli una gestione prudente, orientata a cogliere opportunità a costi contenuti piuttosto che investimenti onerosi. Strategia in entrata: registi e jolly. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

