Mercato Inter per Cancelo il nodo è l’ingaggio | muro su Frattesi! Il punto da Sky Sport

Il mercato dell’Inter si concentra su due operazioni principali: il rinnovo di Cancelo, il cui ingaggio rappresenta un ostacolo, e l’eventuale acquisto di Frattesi, con il club che mostra fermezza. Sky Sport analizza la situazione, evidenziando le difficoltà e le strategie dei nerazzurri per il mercato di gennaio. Un momento di riflessione per la squadra, che valuta le opportunità di rafforzamento con attenzione e cautela.

Inter News 24 sulle due operazioni per i nerazzurri a gennaio. L'infortunio occorso all'olandese Denzel Dumfries costringe l' Inter a sondare il mercato per puntellare la corsia di destra. La dirigenza di Viale della Liberazione sta monitorando con attenzione la pista che porta a Joao Cancelo. Secondo le ultime indiscrezioni di Sky Sport, l'esterno portoghese, attualmente in forza all' Al Hilal, ha espresso il desiderio di tornare nel calcio europeo per giocarsi le sue chance in vista del Mondiale 2026. L'operazione è tecnicamente affascinante ma economicamente complessa: l'ex Juventus percepisce un ingaggio monstre di 18 milioni netti.

