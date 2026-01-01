Meloni | tutto il possibile per la pace

La premier Giorgia Meloni ha telefonato al Presidente della Repubblica per esprimere apprezzamento per il discorso di fine anno rivolto agli italiani, sottolineando l'importanza del sessantesimo anniversario della nascita della Repubblica. Nel colloquio, Meloni ha dichiarato di fare tutto il possibile per contribuire alla pace, evidenziando l'impegno del governo in questa direzione.

23.00 La premier Giorgia Meloni,ha telefonato al Presidente della Repubblica per esprimere l'apprezzamento del Governo per il discorso di fine anno rivolto agli italiani e lo ha ringraziato per aver posto l'accento sul significato profondo dell'ottantesimo anniversario della nascita della Repubblica. Meloni ha ribadito che l'Italia continuerà a fare tutto ciò che è possibile affinché la pace possa al più presto tornare in Ucraina, in Medio Oriente e in tutte le aree del mondo dove la guerra ha preso il sopravvento. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

L'Europa ribadisce il pieno sostegno all'Ucraina. La premier Meloni: Mantenere l'unità - Il presidente Zelensky ringrazia gli amici dell'Ucraina e promette che la discussione proseguirà domani; Meloni chiama Mattarella: «L'Italia farà tutto il possibile per la pace». La Russa: «Grazie presidente»; Usa: chiamata con Kiev, Londra, Berlino e Parigi su nuovi step per la pace; Le notizie di domenica 28 dicembre sul conflitto in Ucraina.

