Meloni-Trumptelefonata di Capodanno

Il 31 dicembre, la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha avuto una telefonata con Donald Trump, ex presidente degli Stati Uniti, per scambiarsi gli auguri di fine anno. La conversazione, confermata da fonti di Palazzo Chigi, rappresenta un momento di confronto tra le due figure di rilievo internazionale. Questo scambio si inserisce nel contesto delle relazioni diplomatiche tra Italia e Stati Uniti, mantenendo un dialogo costante e rispettoso.

Meloni con la spina Lega fino a Capodanno. "L'anno prossimo sarà più tosto..." - Ai ministri ha detto: “Mi tocca pure rivedervi il 29”. huffingtonpost.it

Meloni: «Il decreto Ucraina si farà, c'è tempo fino a Capodanno». Frenata su Cavo Dragone - Ad assicurarlo è la premier Giorgia Meloni dal Bahrein, dove è arrivata lunedì sera per prendere parte al ... ilgazzettino.it

La premier Giorgia Meloni ha preso parte al 46esimo Consiglio di cooperazione del Golfo. Invitata personalmente dal re Al Khalifa, è l'unica leader europea ad accedere al summit di quest'anno. Durante la visita, Meloni ha presieduto la firma di due accordi co - facebook.com facebook

