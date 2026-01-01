Il 31 dicembre, il Presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha avuto un colloquio telefonico con Donald Trump per gli auguri di fine anno. Durante la conversazione, gli Stati Uniti hanno annunciato una riduzione dei dazi sulla pasta italiana, passando dal 91% al 2%. Questa comunicazione rappresenta un importante aggiornamento nelle relazioni commerciali tra Italia e Stati Uniti.

Il Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ha avuto il 31 dicembre un colloquio telefonico con il Presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, per gli auguri di fine anno. La conversazione è stata anche l’occasione per uno scambio di vedute sulle principali questioni internazionali e per affrontare alcuni dossier di interesse bilaterale. È quanto si apprende da fonti di Palazzo Chigi. La telefonata di Meloni con Trump e la notizia nella notte: scesi i dazi Usa sulla pasta. Proprio in queste ore il Dipartimento del Commercio degli Stati Uniti ha reso noto alcune valutazioni nella notte – in anticipo rispetto alla conclusione dell’indagine attesa per l’11 marzo – in relazione ai dazi antidumping su alcuni marchi di pasta italiani. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Meloni sente Trump per gli auguri di Capodanno. E gli Usa annunciano: dazi sulla pasta italiana dal 91% al 2%

Leggi anche: Farnesina: “Gli Usa riducono i dazi antidumping su alcuni marchi di pasta italiana”

Leggi anche: Dazi Usa sulla pasta, la Regione al Governo: "Intavolare una trattativa con gli Stati Uniti"

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

Trump: Trump: «Mosca e Kiev più vicine sul Donbass». Zelensky: a gennaio a Washington con leader Ue; Meloni, il video con gli auguri di Natale: «Una nazione che conosce le proprie radici è una Nazione che non ha paura del futuro».

Telefonata Meloni-Trump, focus anche su temi internazionali - La presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ha avuto ieri un colloquio telefonico con il Presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, per gli auguri di fine anno. ansa.it