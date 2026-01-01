Giorgia Meloni si conferma come la leader globale più influente del 2025, secondo i lettori del Telegraph. Questa classifica, frutto di un sondaggio tra il pubblico del quotidiano britannico, evidenzia l'importanza e l’impatto della figura politica italiana nel contesto internazionale, accanto alla valutazione di esperti e analisti. La ranking rappresenta un momento di riflessione sulla leadership mondiale e sul ruolo di Meloni nel panorama globale.

Giorgia Meloni è la leader globale numero uno del 2025 secondo i lettori del Telegraph. È questo il risultato più significativo emerso dalla conclusione della serie World Leaders 2025, nella quale il quotidiano britannico ha chiesto ai suoi lettori di votare i leader mondiali più influenti dell’anno, accanto alla selezione ufficiale di una giuria di esperti interni alla redazione. Benché il Telegraph sia uno dei principali quotidiani conservatori britannici, storicamente vicino alle posizioni dei Tory, il riconoscimento assegnato a Meloni assume un significato interessante: è uno specchio del consenso popolare che va oltre il perimetro nazionale e segnala la sua proiezione globale e il ruolo crescente dell’Italia come punto di riferimento per un’area politica internazionale che oggi guarda al nostro paese come a un laboratorio di governo stabile, pragmatico e influente. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

© Ilfoglio.it - Meloni è la leader globale più importante del 2025, secondo i lettori del Telegraph

