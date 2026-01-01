Meloni | Che il 2026 sia un anno di serenità di coraggio e di conquiste

Il presidente Meloni ha espresso il desiderio che il 2026 sia un anno di serenità, coraggio e conquiste. Un momento per riflettere sulla strada percorsa e prepararsi a costruire, con impegno condiviso, un futuro migliore. L'auspicio è di affrontare le sfide con determinazione, rafforzando il senso di unità e di progresso nel nostro Paese.

ROMA – “Che il 2026 sia un anno di serenità, di coraggio e di conquiste. E che ci trovi pronti a costruire, insieme, qualcosa di ancora più grande. Io, come sempre, ce la metterò tutta per fare la mia parte. Buon anno, Italia”. È quanto scrive sui suoi canali social la presidente del consiglio Giorgia Meloni. L'articolo L'Opinionista. 🔗 Leggi su Lopinionista.it © Lopinionista.it - Meloni: “Che il 2026 sia un anno di serenità, di coraggio e di conquiste” Leggi anche: Giorgia Meloni: “Che il 2026 sia un anno di serenità, coraggio e conquiste” Leggi anche: Fiumicino, Baccini: “Che il 2026 sia un anno di ulteriore crescita” Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento. Meloni: Buon anno Italia, io ce la metterò tutta; La Camera approva la Manovra con 216 sì, è il via libera definitivo; Giorgia Meloni: Buon anno Italia, come sempre ce la metterò tutta; Giorgia Meloni fa gli auguri agli italiani: «Buon anno, io come sempre ce la metterò tutta». Giorgia Meloni: “Che il 2026 sia un anno di serenità, coraggio e conquiste” - Un messaggio di auguri e di impegno rivolto al Paese alla vigilia del nuovo anno. laprimapagina.it

Meloni: "Buon anno Italia, io ce la metterò tutta" - E che ci trovi pronti a costruire, insieme, qualcosa di ancora più grande" scrive la premier sui social ... rainews.it

Capodanno 2026 nel mondo: l'Italia entra nel nuovo anno. Meloni: «Che il 2026 porti serenità e coraggio» - La mezzanotte che segnerà l'inizio del 2026 partirà come di consueto dell'atollo di ... ilgazzettino.it

Giorgia Meloni: “Che il 2026 sia un anno di serenità, coraggio e conquiste”

«Che il 2026 sia un anno di serenità, di coraggio e di conquiste. E che ci trovi pronti a costruire, insieme, qualcosa di ancora più grande. Io, come sempre, ce la metterò tutta per fare la mia parte. Buon anno, Italia». Così su fb la premier Giorgia Meloni. - facebook.com facebook

L’anno “tosto” che verrà: le sfide di #Meloni tra riforme e #Ucraina x.com

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.