Mel C un medley speciale delle Spice Girls per salutare il nuovo anno a Sidney

Mel C ha celebrato l’arrivo del nuovo anno a Sidney, partecipando come headliner alla festa di mezzanotte. La cantante britannica, nota come Sporty Spice, si è esibita con un medley delle Spice Girls, consolidando il suo legame con l’Australia, dove ha recentemente lavorato come coach per The Voice. La sua presenza ha rappresentato un momento speciale per il pubblico locale, unendo musica e tradizione in un’occasione di festa.

Mel C ha reso speciale l’arrivo del nuovo anno al Down Under di Sidney, dove Sporty Spice è stata tra le headliner della notte della vigilia australiana, esibendosi con un medley delle Spice Girls La popstar britannica ha un forte legame con il “nuovo continente”, avendo lavorato nell’anno appena conclusosi come coach per The Voice Australia. Al tempo stesso l’artista è stata spesso paparazzata con il suo fidanzato Chris Dingwall, un modello di Sydney. L’ Australia è stato, uno dei primi paesi ad accogliere il 2026, dove Sydney solitamente ospita un concerto che vede protagonisti del mondo della musica, accompagnato dal classico conto alla rovescia e l’atteso spettacolo pirotecnico. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it © Metropolitanmagazine.it - Mel C, un medley speciale delle Spice Girls per salutare il nuovo anno a Sidney Leggi anche: Mel C ha rivelato l’influenza di Diana Ross nella carriera delle Spice Girls Leggi anche: Spice girls ritorno imminente: mel c entusiasma i fan Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati. Mel C, un medley speciale delle Spice Girls per salutare il nuovo anno a Sidney - L'articolo Mel C, un medley speciale delle Spice Girls per salutare il nuovo anno a Sidney proviene da Metropolitan Magazine. msn.com

Quando il sogno prende voce Una serata speciale dove la magia Disney prende vita attraverso la musica Medley Disney – InCanto presenta: Tre ragazzi della Iride Musical Company, Samuele, Fabiana e Alice, uniti da un’unica missione: portare la m - facebook.com facebook

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.