Dal inizio del conflitto nella Striscia di Gaza, il numero di palestinesi morti ha superato i 70.000, secondo il ministero della Salute locale. La situazione rimane grave e in continua evoluzione, evidenziando le conseguenze umanitarie di questa crisi. Questi dati riflettono l’impatto di un conflitto che coinvolge molte vite e genera preoccupazioni a livello internazionale.

Deir al-Balah (Striscia di Gaza), 29 nov. (LaPresseAP) – Il ministero della Salute di Gaza ha affermato che il bilancio dei morti palestinesi ha toccato i 70.100 dall’inizio della guerra tra Israele e Hamas. Il bilancio ha continuato a salire anche dopo l’entrata in vigore dell’ultimo cessate il fuoco, il 10 ottobre scorso. Israele infatti continua a effettuare attacchi in risposta a quelle che definisce violazioni della tregua e i corpi delle vittime della prima fase della guerra continuano a essere recuperati dalle macerie. Il ministero della Salute opera sotto il governo guidato da Hamas. È composto da professionisti del settore medico e mantiene registri dettagliati considerati generalmente affidabili dalla comunità internazionale. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Medioriente: autorità Gaza, palestinesi morti da inizio guerra superano i 70.000

