Media russi | Drone ucraino su un hotel nella regione di Kherson 24 morti Cnn | Per la Cia Kiev non ha attaccato la residenza di Putin

Le notizie provenienti da diverse fonti evidenziano eventi e interpretazioni contrastanti riguardo al conflitto tra Russia e Ucraina. Mentre i media russi riferiscono di un attacco ucraino che ha causato 24 vittime in un hotel di Kherson, la Cia sostiene che Kiev non abbia preso di mira la residenza di Putin. Questi diversi punti di vista riflettono le complessità e le interpretazioni divergenti sul contesto del conflitto.

Guerra, attacchi russi sull'Ucraina. Kiev lancia droni contro raffinerie Putin. LIVE - Leggi su Sky TG24 l'articolo Guerra, attacchi russi sull'Ucraina. tg24.sky.it

Il governatore russo di Kherson accusa: attacco ucraino contro hotel, 24 morti - Secondo le autorità di Mosca nella regione, più di 50 persone sarebbero rimaste ferite. avvenire.it

UCRAINA | Media russi: "Drone ucraino su un hotel nel Kherson, almeno 24 morti". Il governatore: "Attacco su civili che festeggiavano il Capodanno" #ANSA x.com

Secondo media russi Putin chiede a Trump la consegna dell'intero territorio del Donbass e tratta con la parte americana per la gestione congiunta della centrale nucleare di Zaporizhia Leggi l'articolo #Zelensky - facebook.com facebook

