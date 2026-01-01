Me lo chiedo dal primo anno della laurea | perché devo pagare una tassa per essere medico?

Da ilfattoquotidiano.it 1 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Fin dal primo anno di studi, molti studenti si interrogano sul motivo per cui siano tenuti a pagare una tassa per esercitare la professione medica. Questa domanda nasce dalla consapevolezza delle spese sostenute e dal desiderio di comprendere il ruolo di tali contributi nel sistema sanitario e nella formazione. In questo testo si analizzeranno le ragioni di questa tassa, cercando di offrire una spiegazione semplice e chiara.

di Angelo Bianco È l’ultima incazzatura di ogni anno, è da quando uso il fonendoscopio, è l’ultima spesa dell’anno, è l’ultimo botto che mi esplode in testa. La pagherò all’ultimo giro di lancette con la tredicesima, come sempre, come fan tutti, perché a noi medici a questo serve, all’ultimo giro di scatole: è l’Enpam! Sono costretto perché non ne ho voglia, mi disturba, mi nausea, mi sfugge la ragion d’essere. Non sono un evasore, conosco i miei doveri e li assolvo tutti ma questo è un altro furto legalizzato, difronte al quale non ho difficoltà a trovare aggettivi educati per dirne della mia rabbia fiscale. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

me lo chiedo dal primo anno della laurea perch233 devo pagare una tassa per essere medico

© Ilfattoquotidiano.it - Me lo chiedo dal primo anno della laurea: perché devo pagare una tassa per essere medico?

Leggi anche: «Alzo gli occhi al cielo e te lo chiedo da quaggiù: mamma, che cosa devo fare delle nostre ciotoline?»

Leggi anche: Pensioni, stretta sul riscatto della laurea: cosa cambia davvero e perché scoppia lo scontro politico

La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti.

Me lo chiedo dal primo anno della laurea: perché devo pagare una tassa per essere medico?.

chiedo primo anno laureaMe lo chiedo dal primo anno della laurea: perché devo pagare una tassa per essere medico? - Non ne ho gaudio che da vent’anni che il mal è comune, ad esempio, c’è anche un consiglio d’amministrazione, lautamente pagato, per il ponte fantasma di Messina, ma essere italiano non può essere ... ilfattoquotidiano.it

chiedo primo anno laureaRiscatto laurea, sindacati medici promettono valanga di ricorsi - Fesmed chiedono con forza che il presidente del Consiglio e il governo facciano dietrofront sulle pensioni anticipate e sul riscatto della laurea. ansa.it

chiedo primo anno laureaManovra. Il Mef mette le mani sui riscatti di laurea, i sindacati medici promettono una “valanga di ricorsi” - Fesmed chiedono al Governo di cancellare la norma che riduce il riscatto della laurea per le pensioni anticipate, definendola un'ingiusta penalizzazione dei lavoratori laureati e ... quotidianosanita.it

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.