Maxxine Dupri | Ecco cosa ho imparato da Chelsea

Durante un’intervista con The Wrestling Classic, la campionessa WWE Maxxine Dupri ha condiviso le lezioni apprese da Chelsea Green, in particolare sull’importanza di affrontare ogni sfida con impegno e dedizione. Dupri ha spiegato come questa mentalità le abbia fornito ispirazione e motivazione nel suo percorso professionale, sottolineando il valore di mantenere sempre alta la concentrazione e l’impegno in ogni circostanza.

Durante una recente intervista con The Wrestling Classic , la campionessa intercontinentale della WWE Maxxine Dupri ha parlato di ciò che ha imparato da Chelsea Green sulla mentalità di dare il massimo con qualsiasi cosa ci venga data e di come questo l'abbia ispirata nel suo percorso attuale. Di seguito alcuni punti salienti: " Ho imparato dai migliori. Ho imparato da lei. Sai, penso di nuovo, tornando a quello che dicevamo prima, che tutto accade per una ragione. Ho sempre pensato così, sai, come se qualunque cosa mi dessi, facessi del mio meglio per renderlo il miglior momento possibile, perché perché non dovrei? È questo che lo rende divertente.

