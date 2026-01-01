Maxi rissa di Capodanno in strada | molti i giovani coinvolti|VIDEO

Nella notte di Capodanno 2026, via Gino Alfani a Torre Annunziata è stata teatro di una violenta rissa coinvolgendo numerosi giovani. L’episodio ha attirato l’attenzione della comunità e delle autorità locali, che stanno valutando le misure più appropriate per garantire la sicurezza pubblica. Di seguito, un video che riassume quanto accaduto.

Maxi rissa a Torre Annunziata in via Gino Alfani. Diversi i giovanissimi coinvolti nello scontro avvenuto nella notte del Capodanno 2026.A segnalare l'accaduto al deputat i residenti. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

