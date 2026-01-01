Mattarella | Un anno difficile si chiude la Repubblica ha bisogno del coraggio dei giovani
Nel suo messaggio di fine anno, il Presidente Mattarella ha definito il 2025 un anno complesso, sottolineando la necessità di coraggio e impegno, soprattutto da parte dei giovani. Un periodo che richiede attenzione e responsabilità per affrontare le sfide del nostro tempo e garantire un futuro stabile e sostenibile per la Repubblica.
Nel suo messaggio di fine anno, il Presidente della Repubblica ha descritto il 2025 come "un anno non facile". Lo ha detto in apertura, senza giri di parole. Ha ricordato che tutti, in modi diversi, ne conoscono i motivi. Poi ha aggiunto: "Come sempre, speriamo di incontrare un tempo migliore. La nostra aspettativa è anzitutto rivolta alla pace".
