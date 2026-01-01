Mattarella scrive al Papa | Pace giusta e duratura non è utopia per ingenui ottimisti

In occasione della 59ª Giornata mondiale della pace, il presidente Sergio Mattarella ha inviato un messaggio al Papa Leone XIV, sottolineando che una pace giusta e duratura non è un'utopia per ingenui ottimisti. La comunicazione evidenzia l'importanza di impegno e collaborazione per costruire un futuro di stabilità e concordia tra le nazioni.

Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha inviato un messaggio a Papa Leone XIV in occasione della 59esima Giornata mondiale della pace. “Una vita degna e libera da sopraffazioni, libertà che costituisce aspirazione e bene comune per tutti i popoli. Questa non è un’utopia per ingenui ottimisti, ma va intesa come precondizione per la sopravvivenza stessa dell’umanità, specialmente nell’età contemporanea e dinanzi ad avanzamenti tecnologici dal titanico potenziale, ma che pure suscitano interrogativi e dilemmi di coscienza”, scrive il capo dello Stato. “Come Vostra Santità ha sottolineato in occasione del Suo recente viaggio apostolico in Libano, occorre che i governanti sappiano ‘ascoltare il grido dei popoli che invocano la pace’ – continua -. 🔗 Leggi su Lapresse.it

