Mattarella scrive al Papa | La ricerca della pace è un percorso faticoso

Il presidente Mattarella ha scritto al Papa in occasione della Giornata Mondiale della Pace, sottolineando come il percorso verso la pace sia spesso difficile e richieda impegno costante. Nel messaggio, si evidenzia l'importanza di affrontare le tensioni attuali con speranza e determinazione, riconoscendo che la ricerca della pace è una sfida complessa ma essenziale per il progresso dell’umanità.

AGI - "Beatissimo Padre, il tema scelto per la cinquantanovesima Giornata Mondiale della Pace - 'La pace sia con tutti voi: verso una pace 'disarmata e disarmante'' - coglie un tratto saliente dell'attuale fase storica, segnata da crescenti inquietudini e, per questa stessa ragione, ancor più bisognosa di aprirsi alla speranza. Come Vostra Santità ha argomentato sin dall'inizio del Suo pontificato, la pace richiede amore, giustizia e solidarietà. La sua sede primaria è il cuore di ciascuno, indipendentemente dalla fede professata. Segue un 'percorso incessante', che richiede umiltà, perseveranza, ricerca della giustizia. 🔗 Leggi su Agi.it © Agi.it - Mattarella scrive al Papa: "La ricerca della pace è un percorso faticoso" Leggi anche: **Mattarella: 'pace percorso faticoso ma è l'unico che merita di essere intrapreso'** Leggi anche: Mattarella scrive al Papa: “Pace giusta e duratura non è utopia per ingenui ottimisti” Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news. Mimmo Lucano scrive a Mattarella dopo il no al gemellaggio con Gaza: Non è una minaccia ma una sfida al silenzio; Scuola, fiducia in calo: meno di quattro italiani su dieci sono soddisfatti. Lo studio; Laura Mattarella: «Accompagnare mio padre è gratificante, ma non chiamatemi First Lady»; No al gemellaggio Riace-Gaza, Lucano scrive a Mattarella: Non è una minaccia alla. Mattarella scrive al Papa: “Pace giusta e duratura non è utopia per ingenui ottimisti” - Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha inviato un messaggio a Papa Leone XIV in occasione della 59esima Giornata mondiale della pace. msn.com

Mattarella scrive a Papa Leone e cita Paolo VI: “Mai più la guerra. No alla legge del più forte nelle relazioni internazionali” - Il Presidente cita Paolo VI all'ONU e richiama alla necessità di "resistere all'oscura inerzia" verso gli abissi della storia ... ilfattoquotidiano.it

PRESIDENZA REPUBBLICA – QUIRINALE * «MATTARELLA SCRIVE AL PAPA, LA PACE SIA DISARMATA E INCLUSIVA» - Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha inviato a Sua Santità Papa Leone XIV, il seguente messaggio: ... agenziagiornalisticaopinione.it

#raiuno EGREGIO ILLUSTRISSIMO SIGNOR PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA ITALIANA SERGIO MATTARELLA, Lei mi scrive in merito alla vicenda giudiziaria relativa alla morte di mio Figlio Giovanni, invitandomi a riporre fiducia nell’operato della magis x.com

EGREGIO ILLUSTRISSIMO SIGNOR PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA ITALIANA SERGIO MATTARELLA, Lei mi scrive in merito alla vicenda giudiziaria relativa alla morte di mio Figlio Giovanni, invitandomi a riporre fiducia nell’operato della magistratura. - facebook.com facebook

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.