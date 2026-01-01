Il presidente Mattarella ha descritto la Repubblica come un grande mosaico in cui ogni persona contribuisce con la propria tessera. Solo allontanandosi dai singoli elementi si può apprezzare il quadro completo, simbolo di una società complessa e interconnessa. Questa immagine sottolinea l’importanza del contributo di ciascuno al funzionamento della democrazia, che si rafforza anche di fronte agli ostacoli.

Roma, 1 gen. (Adnkronos) - "Un grande mosaico", nel quale "ognuno ha messo la sua tessera" e "il cui significato compiuto riusciamo a cogliere soltanto allontanandoci" dai singoli tasselli "che lo compongono". Di fronte al quale "siamo chiamati a impegnarci, ciascuno di noi secondo il suo livello di responsabilità, senza che nessuno possa sentirsi esentato. Perché la Repubblica siamo noi". Il presidente, Sergio Mattarella, ripercorre ottant'anni di storia italiana a partire dal quel 2 giugno del 1946 che sancì la scelta repubblicana da parte di elettori ed elettrici. Per la prima volta, infatti, anche le donne furono chiamate alle urne, come testimonia l'immagine iconica della ragazza sorridente che esce dalla prima pagina del 'Corriere della Sera' poggiata su una consolle alla sua sinistra, mentre in piedi, davanti alla scrivania, nello studio alla Vetrata, quello in cui si svolgono gli incontri ufficiali, parla per quindici minuti alle concittadine e ai concittadini nel tradizionale messaggio di fine anno.

**Mattarella: 'Repubblica mosaico che impegna ciascuno, ostacoli non più forti democrazia'**

